Украина сможет экспортировать большую часть урожая зерновых, сообщили в правительстве.

Украине для внутреннего потребления хватит 40% нынешнего урожая зерновых.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Ожидаем, что все засеянное будет успешно собираться и распределено в двух основных направлениях. Около одной трети - до 40% урожая этого года может пойти на внутреннее потребление, а остальное можно направлять на экспорт в страны, которые критически нуждаются в продовольствии", - сказал Высоцкий.

По его словам, в довоенное время Украине для собственного потребления было достаточно 25% зерновых собственного урожая, но в этом году из-за боевых действий площади засеянных земель уменьшились на 3 млн гектаров.

Высоцкий также добавил, что Украина до войны обеспечивала продовольствием около 400 млн людей во многих странах мира.

Напомним, 20 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские аграрии несмотря на войну с Российской Федерацией провели достаточно успешную посевную кампанию и засеяли яровыми культурами 10 млн га.

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