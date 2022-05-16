Украинские аграрии уже засеяли почти 10 млн га сельскохозяйственных угодий из 11,45 млн га запланированных.
Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация в Facebook.
"Украина по состоянию на 16.05.2022 засеяла 9,9 млн га яровых зерновых и масличных, что составляет 64% от площадей под яровыми зерновыми и масличными в 2021 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что плановые площади под яровые зерновые и масличные в этом году ориентировочно составят 11,45 млн га, что на 3,5-4 млн га меньше, чем в прошлом году, из-за войны России против Украины, оккупации территорий и заминирования.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 13 мая отечественные аграрии засеяли почти 90% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей. Четыре области засеяли яровой пшеницей на 10-15% больше, чем в прошлом году.
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