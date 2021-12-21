Лидером по намолоту зерна является Винницкая область, а по урожайности - Хмельницкая.

Украина завершает нынешний сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом в более чем 106 миллионов тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн. В частности, среди зерновых культур: пшеницы – 32,4 млн тонн, ячменя - 10 млн тонн, гречихи – 110 тыс. тонн; зернобобовых: гороха – 581,5 тыс. тонн, проса – 191 тыс. тонн, кукурузы – 40 млн тонн. А также масличных культур: подсолнечника – 16,3 млн тонн, сои – 3,4 млн тонн, рапса – 2,9 млн тонн", - говорится в сообщении.

По словам министра агрополитики Романа Лещенко, урожай является абсолютным максимумом за всю историю нашего государства.

Читайте такжеВ Госстате рассказали, что в Украине происходит с сельским хозяйством"30-й год независимости Украины получил еще одно историческое событие: беспрецедентный рекорд урожая. Мы завершаем нынешний сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом в более чем 106 млн тонн, превысив свой прогноз. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства", - отметил Лещенко.

Согласно сообщению, лидерами по намолоту зерна являются Винницкая область, которая намолотила 6,7 млн тонн зерна, Черниговская область – 6,2 млн тонн, Полтавская область – 5,7 млн тонн и Одесская область – 5,2 млн тонн, а по урожайности - Хмельницкая область с показателем 87,1 ц/га.

Согласно по прогнозам "Украинской зерновой ассоциации", к 2026 году валовой сбор зерна Украиной постепенно возрастет до 118 млн тонн благодаря технологиям и более урожайным гибридам зерновых.

Цены на продукты

В ноябре "взлетели" цены на некоторые овощи. Также украинцев уже предупредили, что перед Новым годом в супермаркетах начнется массовое расхождение цен на продукты и товары в чеках и на ценниках. По словам эксперта, данная ситуация возникает в связи с тем, что персонал магазинов просто не успевает менять ценники после окончания той или иной акции.

В Минэкономики отметили, что цены на продукты выросли из-за пандемии коронавируса и мировых тенденций.

При этом украинцев предупредили, что в декабре ожидается подорожание ряда продуктов, в том числе тех, которые традиционно будут на новогоднем столе.

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