Расходы на производство продукции растительного происхождения сократились на 7,5%, животного – на 3,5%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2020 года сократились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Насколько сократились расходы

Расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период сократились на 7,5%, а животного – на 3,5%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за семь месяцев текущего года уменьшились на 11,3%.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, расходы на производство сельхозпродукции в Украине в 2019 году сократились на 0,6%.

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Автор: Анна Нагорная