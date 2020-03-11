Эксперты прогнозируют сокращение производства сельхозпродукции в Украине

По прогнозу экспертов "Института аграрной экономики", снижение произойдет за счет растениеводческой продукции.

Объемы производства сельхозпродукции в Украине по итогам 2020 года могут сократиться на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Такое снижение произойдет за счет уменьшения на 5,1% производства растениеводческой продукции – преимущественно зерновых культур. Также ожидается уменьшение производства семян подсолнечника, рапса и овощей", - сказано в сообщении.

При этом, по прогнозу ученых "Института аграрной экономики", объемы производства продукции животноводства практически сохранятся на уровне 2019 года (+ 0,6%).

Отмечается, что прирост будет достигнут за счет увеличения продукции птицеводства, тогда как производство свинины, молока и других продуктов животноводства будет сокращаться.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине за 2019 год составил 1,1% по сравнению с предыдущим годом. В частности, предприятия увеличили производство на 3,3%, а хозяйства населения - сократили на 2%.