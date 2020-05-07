В Киеве завтра могут работать 13 агропродовольственных рынков (перечень)

Эти рынки обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

В Киеве 8 мая могут работать 13 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 8 мая 13 агропродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Речь идет о:

торговой площадке «Феофановский», ул. Академика Заболотного ,48-А;

рынке «Демеевский», ул. Изюмская, 1;

ТРК «Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65;

рыночном комплексе «Маяк», ул. Попудренко, 90/2;

КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115;

ООО «Печерский рынок», пл. Печерская, 1;

рынке «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80;

КП «Бессарабский рынок», Бессарабская пл., 2;

рынке «Левобережный», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Сверстюка, 3;

Т/М «Дарница», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Попудренко, 5,

ООО «Путь», рынок «Шлях», ул. Зодчих, 52/1;

рынке ООО «Коллибрис», ул. Л. Курбаса, 6;

рынке «Борщаговский», ООО «ТК» «Борщаговский», ул. Зодчих, 58.

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"Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи", - добавили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, агропродовольственные рынки столицы открывают при условии выполнения ряда противоэпидемических требований: обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, дистанцию в 3 м между торговыми местами и 1,5 м между посетителями , дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

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