Планируется расширить способность маршрутов поставки украинского зерна к ключевому порту.

Румыния планирует быстро расширить один из ключевых маршрутов зерна из Украины в порт Констанца, поскольку присутствие России, сорвавшей "зерновую сделку", в Черном море усиливает риски для мировой торговли продуктами питания.

Как сообщает агентство Bloomberg, Румыния уже способствовала транзиту более 20 миллионов тонн зерна из Украины, около половины из всех 41 миллиона тонн, отправленных через так называемые "Пути солидарности" с начала полномасштабного российского вторжения.

"Теперь Румыния может открыть новые пункты пропуска с Украиной, увеличить персонал на существующих пунктах пропуска и привлечь военных, чтобы ускорить транзит судов через каналы Дуная", - пишет агентство со ссылкой на слова министра иностранных дел Румынии Луминита Одобеску.

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Издание напоминает, что срыв Черноморского зернового соглашения вызвал обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности в Африке, где около половины стран импортирует более трети своей пшеницы из Украины и России, и усилил давление на существующие пути поставки зерна, созданные Европейским Союзом. Румынский порт Констанца, крупнейший черноморский порт в ЕС, в настоящее время является лучшим вариантом для украинских компаний из-за близости и меньших затрат.

Однако, поскольку сама Румыния является крупным экспортером зерна, риск перегрузки возрастает как в портах, так и на сухопутных маршрутах. На существующих пунктах пропуска с Украиной уже стоят километровые очереди грузовиков, а на Дунае – десятки судов.

"Несмотря на все это, Румыния увеличила пропускную способность порта Констанца, модернизировала и вновь открыла закрытое ранее железнодорожное сообщение с Украиной, а также работает над привлечением крайне необходимых лоцманов для управления судами через Сулинский канал, чтобы добраться до украинских портов на реке", - пишет агентство.

Уже в следующем месяце количество пилотов на русле реки в Румынии начнет постепенно увеличиваться примерно с 40 до 60 путем привлечения военных ВМС страны. Это увеличит пропускную способность канала на 50%.

Срыв "зерновой сделки" и экспорт продовольствия

Как сообщал УНИАН, после срыва "зерновой сделки" 17 июля, которая предусматривала экспорт украинского зерна Черным морем, российские военные начали ракетно-дроновые удары против портовой инфраструктуры Украины и зерновых хранилищ. РФ объявила, что собирается топить гражданские суда, которые направляются в украинские порты через Черное море, со ссылкой на то, что эти суда перевозят оружие и боеприпасы.

США сообщили о своей неспособности обеспечить защиту гражданских судов в Черном море-возможность отправить военные корабли даже не обсуждается. Кроме того, стало известно, что оккупанты минировали подходы к украинским портам с целью затопить гражданские суда и обвинить в этом Украину.

Сегодня обнародовали запись, где российские военные угрожают торговым судам, которые направляются в украинские порты.

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