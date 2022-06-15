Там считают, что безопасный маршрут для судов можно проложить по зонам, где нет минной угрозы.

Необходимости в разминировании черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

По его словам, безопасный маршрут для судов можно проложить по направлениям, где нет минной угрозы. При этом он отметил, что очистка морской зоны от мин в соответствии с планом ООН может занять определенное время.

"Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить путеводителями. После вхождения судов в зону безопасности, они будут досматриваться", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции назвал реализуемым план ООН по вывозу украинского зерна.

"Мы ожидаем ответа от России по данному вопросу. Турция поддерживает данный план. Если стороны поддержат инициативу, то мы можем организовать в Стамбуле встречу по обсуждению деталей", - сказал Чавушоглу.

Как сообщал УНИАН, 11 июня турецкие власти предложили провести четырехстороннюю встречу в формате ООН-Турция-Украина-РФ по поводу разблокирования экспорта зерна из украинских морских портов.

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