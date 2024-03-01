Фуры, прибывающие с литовской стороны, направляются на проверку документов и груза.

Сегодня, 1 марта, началась акция протеста польских фермеров на границе с Литвой. Протестующие проверяют грузовики в пункте пропуска "Кальвария-Будзиск". Об этом сообщили на странице в Facebook муниципалитета польской Кальварии.

Отмечается, что грузовики, прибывающие с литовской стороны, направляются на стоянку для проверки документов и груза, а также осуществляется мониторинг торговли сельскохозяйственной продукцией.

"Протест имеет целью привлечь внимание к транзиту российского и украинского зерна через Литву и другим сельскохозяйственным секторам Польши. Это новая форма протеста, которая ранее не использовалась поляками", – говорится в сообщении.

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В то же время указано, что ситуация контролируется ответственными органами и службами по обе стороны границы. Транспортные потоки находятся под контролем, автомобили проезжают без ограничений.

Протесты польских фермеров

Ранее УНИАН писал, что, по словам министра экономики и инноваций Литвы, блокирование польскими фермерами дороги на литовско-польской границе может нарушить принцип ЕС относительно свободного передвижения товаров и людей.

Акции польских аграриев продолжаются и на границе с Украиной. 1 марта в 13 часов польские фермеры в направлении пункта пропуска "Шегини" отказались пропускать все грузовики как в Украину, так и в Польшу. В общем продолжается блокирование движения грузовых транспортных средств и есть осложнения движения, как в направлении Украины, так и в направлении Польши на 6 пунктах пропуска.

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