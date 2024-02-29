В литовском правительстве заявили, что в Евросоюзе движение товаров и людей должно быть свободным.

Запланированное блокирование польскими фермерами дороги на литовско-польской границе может нарушить принцип ЕС относительно свободного передвижения товаров и людей. Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, пишет LRT.

"Тяжелые транспортные средства будут перенаправлены на дополнительную стоянку, где их будут проверять, и там будут очереди... Насколько я понимаю, поток людей не остановится, но мы все еще являемся членами свободного Евросоюза, где движение товаров и людей должно быть свободным. Любое препятствование этому движению потенциально может нарушать свободу передвижения", – сказала Армонайте.

По ее словам, в этой ситуации особенно важной была бы роль и присутствие на границе посла Литвы в Польше. Однако эта должность вакантна с начала сентября, поскольку президент и МИД не могут договориться о соответствующей кандидатуре.

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"Посол Литовской Республики должен быть в этот момент в Сувалках, а не оказаться в ссорах между офисом президента и МИД. Возможно, мы могли бы назвать это дипломатическим поражением, но Литва не имеет своего дипломата самого высокого ранга в Польше, и это проблема", – подчеркнула министр.

Сувалкский провал– это полоса суши длиной около 100 километров на литовско-польской границе, которая вклинена между российским эксклавом Калининградом на западе и Беларусью на востоке.

Протесты польских фермеров

Протесты польских фермеров против транзита украинского зерна распространяются. В конце февраля аграрии соседней страны готовятся к двум новым блокадам: на границе между Польшей и Германией в городе Севетко и возле Литвы на пограничном пункте Кальвария-Будзиск.

Представители Украины и Польши 28 февраля, провели переговоры о разблокировании границы, во время которых опция прекращения торговли не упоминалась.

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