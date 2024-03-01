Польские фермеры не пропускают ни одного грузовика из Украины в Польшу на пункте пропуска "Ягодин".

Сегодня в 13 часов польские фермеры в направлении пункта пропуска "Шегини" отказались пропускать все грузовики как в Украину, так и в Польшу. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня есть определенные изменения по направлению пункта пропуска Шегини. "Как сообщила нам польская сторона, в 13 часов польские фермеры отказалась пропускать любой грузовик, который следует или в сторону Украины, или в Польшу", - сказал Демченко.

По его словам, ранее на этом направлении уже был критический минимум пересечения границы грузовиками. Так, за минувшие сутки здесь границу пересекли только 47 грузовиков в обоих направлениях. По словам Демченко, сегодня после 13 часов грузовики не движутся с обеих сторон.

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Демченко отметил, что в целом продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств и есть осложнения движения, как в направлении Украины, так и в направлении Польши. По его словам, это происходит на 6 пунктах пропуска - "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

"По состоянию на утро сегодня на всех этих направлениях на территории Польши совокупно в очередях в сторону Украины ожидало 2350 грузовых транспрортных средств. Больше всего напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", - сообщил он.

Демченко сообщил, что существенное снижение количества пересечения границы грузовиками остается по пункту пропуска "Ягодин", где за минувшие сутки пересекли границу 111 грузовиков, которые едут в Украину. "И, как и раньше, польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует из Украины в Польшу. За последние дни нулевые показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении", - сказал спикер ГПСУ.

Ситуация на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, сначала границу блокировали польские перевозчики, а с февраля к протестным акциям присоединились польские фермеры. Было несколько случаев высыпания неизвестными людьми на территории Польши украинской агропродукцию на землю, в частности, зерна, которая следует транзитом.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это является политическим вопросом, в частности, это давление на европейские институты.

Также в украинских властных структурах говорят о российском следе по организации таких акций.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польско-украинскую границу разблокируют для военной и гуманитарной помощи. Обещал, что этот вопрос решат в течение ближайших часов.

По его словам, Польша внесет автомобильные и железнодорожные дороги в перечень критической инфраструктуры, чтобы товары военного и гуманитарного направления пересекали границу без задержек.

Премьер отметил, что это решение будет означать другой тип организационного режима на дорогах и трассах. Польша сделает из этого "практические последствия". Также Туск отметил, что пока значительных проблем с транспортировкой помощи в Украину не было.

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