Больше Минэкономики не планирует пересматривать свой прогноз относительно урожая этого года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году составит 68 миллионов тонн.

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Об этом заявил глава министерства Игорь Петрашко.

"Изначально, если взять прошлый год, когда было 78 миллионов тонн по зерновым, мы в начале апреля прогнозировали 72 миллиона. Сейчас мы считаем, учитывая, что закончился сбор пшеницы, завершается сбор подсолнечника, начинается сбор кукурузы, прогнозы, к сожалению, будут ниже – мы считаем, что будет 68 миллионов тонн", - сказал он.

Также он добавил, что больше министерство не планирует пересматривать свой прогноз относительно урожая этого года.

Что этому предшествовало

Ранее Минэкономики прогнозировало, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году составит 65-68 миллионов тонн, что на 10% ниже показателя прошлого года.

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Автор: Дмитрий Шварц