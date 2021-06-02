Одна черешня стоит 7 гривень, килограмм - 500 гривень.

На рынках Одессы начала появляться первая черешня. За килограмм черешни продавцы просят от 500 гривень.

Об этом сообщает Usionline.com.

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Так, на Новом рынке сегодня черешню предлагают по 500 гривен за килограмм, а попробовать одну черешню можно за 7 гривен.

На других рынках, говорят продавцы, цена примерно такая же.

При этом цены на клубнику уже снижаются, килограмм можно купить за 50-60 гривен, и даже меньше.

Прогноз

В мае 2021 года эксперты прогнозировали, что урожай клубники, малины, смородины и других ягод в Украине в этом году будет более высоким, а цены на них – ниже, чем в 2020 году, что связано с более удачными погодными условиями.

Цены в прошлом году

Летом 2020 года цены на фрукты и ягоды в Украине поднялись до исторически высокого уровня, что было связано с повлиявшими на урожай заморозками.

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Автор: Елена Коваленко