В текущем сезоне цены на сушку зерна выросли из-за повышения стоимости газа.
Об этом сообщает Elevatorist.com.
"Стоимость услуг "Середина-Будского элеватора" выросла. У нас сушка подсолнечника стоит теперь 136 грн 20 коп за тонно-процент (до повышения было 67,20 грн), сушка кукурузы стоит 112 грн 02 коп (до повышения было 67,20)", - сообщает представитель "Середина-Будского элеватора" Игорь Богданов.
На элеваторах ГК G.R. Agro стоимость сушки зерна ранее поднялась сразу до 90 грн, затем до 120 грн, сейчас составляет около 180 грн за тонно-процент для всех поздних культур.
Читайте такжеСтоимость сала является самой высокой за последние годыВ ГК "Агропросперис" стоимость услуги подняли на 20%, сейчас она составляет в среднем от 115 грн до 130 грн за тонно-процент.
Потребительские цены в Украине
В Нацбанке утверждают, что Украина уже прошла пик роста потребительских цен. В дальнейшем инфляция будет снижаться.
Октябрьский прогноз НБУ предусматривает замедление темпов роста потребительских цен до 9,6% в 2021 году и до 5% в конце следующего года.
Как и ранее, НБУ оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещен вверх, особенно в 2022-2023 годах