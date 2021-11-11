Цены на услугу существенно выросли на многих элеваторах.

В текущем сезоне цены на сушку зерна выросли из-за повышения стоимости газа.

Об этом сообщает Elevatorist.com.

"Стоимость услуг "Середина-Будского элеватора" выросла. У нас сушка подсолнечника стоит теперь 136 грн 20 коп за тонно-процент (до повышения было 67,20 грн), сушка кукурузы стоит 112 грн 02 коп (до повышения было 67,20)", - сообщает представитель "Середина-Будского элеватора" Игорь Богданов.

На элеваторах ГК G.R. Agro стоимость сушки зерна ранее поднялась сразу до 90 грн, затем до 120 грн, сейчас составляет около 180 грн за тонно-процент для всех поздних культур.

Читайте такжеСтоимость сала является самой высокой за последние годыВ ГК "Агропросперис" стоимость услуги подняли на 20%, сейчас она составляет в среднем от 115 грн до 130 грн за тонно-процент.

Потребительские цены в Украине

В Нацбанке утверждают, что Украина уже прошла пик роста потребительских цен. В дальнейшем инфляция будет снижаться.

Октябрьский прогноз НБУ предусматривает замедление темпов роста потребительских цен до 9,6% в 2021 году и до 5% в конце следующего года.

Как и ранее, НБУ оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещен вверх, особенно в 2022-2023 годах

Автор: Алёна Кириченко