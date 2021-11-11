Регулятор пояснил, что в замедлении потребительских цен есть несколько причин.

Нацбанк прокомментировал данные Госстата о снижении потребительской инфляции в октябре до 10,9% в годовом измерении.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

До 13,2% выросли цены на непродовольственные товары. Из-за высоких тарифов на энергоносители повысились цены на макаронные изделия и молочную продукцию.

Быстрее росли цены на крупы, а стоимость услуг (рестораны, страхование авто, парикмахерские, салоны красоты) выросла на 9,6%. Замедлилось удешевление туристических услуг.

Читайте такжеСтало известно, какой популярный среди украинцев продукт подделывают чаще всегоУскорились темпы роста цен на фармацевтическую продукцию и на товары для личного ухода. В то же время углубилось падение цен на автомобили, а также на одежду и обувь вследствие укрепления гривни.

Тогда как цену на сахар стабилизировал высокий урожай свеклы. Благодаря урожаям яблок углубилось удешевление фруктов и укрепилась гривна.

Стоимость мяса и молока продолжила расти из-за неблагоприятной ситуации в животноводстве и высоких цен на энергоносители.

В НБУ объяснили, что в замедлении потребительских цен есть несколько причин:

укрепление гривни (что, в частности, сказалось на ценах импортной продукции);

поступления на рынки нового урожая (который прежде всего повлиял на снижение темпов подорожания продовольственных товаров);

исчерпание эффектов низкой базы сравнения.

"В первом полугодии прошлого года цены на многие товары находились на рекордно низком уровне, учитывая низкий спрос из-за развертывания коронакризиса. А уже во втором полугодии 2020 года он стремительно восстановился, что и ускорило инфляцию", – отмечают в Нацбанке.

Поэтому рост цен за полгода на фоне низкой базы сравнения был ощутимее.

Прямой эффект на невысокие темпы снижения инфляции имел не только энергетический кризис, но и, в частности, рост производственных затрат бизнеса на энергию привел к повышению стоимости товаров.

В Нацбанке также утверждают, что Украина уже прошла пик роста потребительских цен.

"В дальнейшем инфляция будет снижаться. Октябрьский прогноз НБУ предусматривает замедление темпов роста потребительских цен до 9,6% в 2021 году и до 5% в конце следующего года. Как и ранее, НБУ оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещен вверх, особенно в 2022-2023 годах", – информирует НБУ.

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Автор: Яна Ставская