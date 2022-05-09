Посевная в Украине происходит достаточно активно. В то же время есть проблемы, которые связаны с логистикой.

Посевная в Украине сейчас происходит на 20-30% медленнее из-за логистических сложностей, комендантского часа и погоды.

Об этом рассказал министр агрополитики Николай Сольский.

Он отметил, что посевная в Украине происходит достаточно активно. В то же время есть проблемы, которые связаны с логистикой. Также фермеры и предприятия тратят меньше на базовые вещи - на посевные материалы, на гербициды, есть проблемы с топливом.

По словам Сольского, проблемы возникают и с количеством техники, большое количество которой находится на фронте. Сложностей добавляет введение комендантского часа и вопрос хранения посевного материала, и наличия топлива.

"Посев делается дольше, чем стандартно. Очевидно, он не такого качества как в прошлые годы. Отставание в общем от посева прошлогоднего - от 20 до 30%. Также погода смещает посев на более позднее время... Основная яровая культура, привычная для нас - кукуруза, ее посев уменьшается. Чтобы сэкономить средства фермеры сеют другие яровые культуры. Например, пшеницу... Уменьшается и количество посевных площадей под кукурузу в сторону подсолнечника и сои", - сказал он.

Ранее сообщалось, что имеющийся в стране дефицит топлива пока не останавливает темпы посевной кампании.

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