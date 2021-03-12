Рассадным методом выращивают основные овощи и немало других культур.

С приходом весны наступают хлопотные для огородников и садоводов дни. Впереди у них немало садово-огородных работ, а начинать следует с высадки рассады.

Когда сеять рассаду в 2021 году

Читайте такжеВ Украине в этом году ожидается рекордный урожай (инфографика)Первыми на рассаду нужно сеять овощные культуры, которые имеют длительный вегетационный период. Речь идет прежде всего о томатах, баклажанах, сельдерее, перце. Затем можно браться за высевание разных сортов капусты. Посев следует проводить с конца марта до середины апреля.

Для получения урожая огурцов, патиссонов, кабачков и дыни семена стоит высевать с середины апреля. В открытый грунт можно высевать, когда минует угроза заморозков.

Следует заметить, что огурцы, кабачки и баклажаны на рассаду лучше сразу сеять в отдельные емкости, так как их корневая система особенно чувствительна к повреждениям во время пересадки.

Почва для рассады

Для посева семян можно приобрести специальный готовую почвенную смесь, а можно приготовить ее самим, взяв перегной, песок и садовую землю в пропорции 3х4х3.

Ингредиенты надо просеять, чтобы разбить комки и получить равномерный небольшой субстрат для рассады. Также их рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновой печи, чтобы уничтожить споры грибов и бактерий. Это нужно делать примерно за месяц до посадки семян, чтобы микрофлора смогла восстановиться до посева рассады.

В почву можно добавить специальные минеральные добавки – вермикулит или перлит. Они будут обеспечивать насыщение почвы воздухом и поддерживать водопроницаемость. Приобрести их можно в садовых центрах.

Готовый субстрат в емкости следует выкладывать так, чтобы до верхнего края он не доходил на 1 см. После посева семена большинства культур присыпают сверху небольшим слоем земли, а некоторое следует оставлять открытыми. Подробные указания обычно есть на упаковке с семенами. После этого емкости обычно маркируют, указывая вид, сорт растения и дату посева.

Кроме того, отдельно следует побеспокоиться об освещении, чтобы получить сильную рассаду. В идеале для проросших семян надо 12-14 часов яркого света в день.

На скорость появления первых всходов влияют качество семян, глубина посадки в грунт, влажность и насыщенность посевного материала водой. Например, капусте требуется до 5 суток, томату – до 6 суток, баклажанам – около 10 суток, а болгарскому перцу – до 15 суток.

Высадка рассады в открытый грунт

Читайте такжеРада одобрила законопроект о поддержке фермеровТемпература воздуха и почвы, время суток и даже облачность – все это имеет большое значение для высадки рассады в открытый грунт.

Так, рассаду в открытый грунт рекомендуется высаживать только когда его оптимальная температура держится не менее 5 дней. Не стоит высаживать рассаду в непрогретый грунт, поскольку корневая система не сможет обеспечить растение питательными веществами.

Лучше всего высаживать рассаду в открытый грунт в последнюю декаду мая. Если же хочется высадить ее раньше (в начале или в середине мая), то специалисты советуют сажать небольшое количество, чтобы в случае заморозков можно было ее укрыть.

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Автор: УНИАН