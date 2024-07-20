Основной причиной роста цен стало существенное сокращение предложения овощей на рынке.

В Украине цены на тепличные огурцы продолжают уверенно расти. По состоянию на 19 июля тепличные комбинаты отгружают продукцию по цене в диапазоне 25-50 грн/кг ($0,60-1,21/кг). Это в среднем на 40% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что основной причиной роста цен стало существенное сокращение предложения овощей на рынке. При этом ряд тепличных комбинатов, которые уже завершили реализацию огурцов первого оборота, со следующими партиями планируют выйти не раньше середины августа. В то же время спрос на тепличные огурцы удерживается достаточно высокий, что также давит на цены.

Не помогает снять нагрузку на рынке и продукция открытого грунта. Предложение такой продукции на этой неделе существенно сократилось из-за устойчивой жаркой и сухой погоды практически на всей территории Украины.

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Сейчас цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в середине июля 2023 года. В то же время ключевые игроки рынка считают, что компенсировать недостаток предложения за счет импортной продукции в ближайшие дни вряд ли удастся. Поставки из-за рубежа пока весьма незначительны и нестабильны.

Цены на продукты

Цены на мясо в Украине в июне снизились в июне. Фермеры стали отпускать продукцию дешевле из-за жестких графиков отключений света и мобилизацией. В июне средняя розничная цена за килограмм охлажденной свинины составила 191,9 грн/кг, что почти на 1% (1,8 грн/кг) меньше цен в мае.

Эксперты считают, что подорожание топлива в связи с повышением акцизов приведет к повышению цен на все товары без исключения, поскольку топливные расходы заложены в себестоимость всех производств. Особенно сильно это проявляется в условиях массовых отключений света.

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