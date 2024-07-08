Отмечается, что некоторые продукты будут еще дешеветь.

Цены на фрукты и овощи в Украине на прошедшей неделе продолжали падать. Нынешнее снижение стоимости сезонное.

Аналитики EastFruit отметили, что продавцы вынуждены снижать цены на такие овощи, как картофель – с 12-20 грн/кг до 12-26, морковь – с 28-35 грн/кг до 18-20 и свекла – с 22-30 грн/кг до 13-20. А вот капуста, наоборот, дорожает – нижний предел цены с 6 грн\кг поднялся до 8 из-за сокращения предложения.

Кроме того, на фоне массовых продаж резко упали цены на огурцы - с 23-25 гривень за килограмм до 10-15. Кроме этого, снизились цены на томат с 40-60 до 30-55 грн/кг. Также подешевел и кабачок – нижняя ценовая грань установилась на уровне 8 грн/кг, хотя неделей ранее с она была на уровне 12 гривень.

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Что касается зелени, то зеленый лук и петрушка стали дешевле, а укроп и салат подорожали.

Снижаются цены и на фрукты. Так, начало продаж украинского арбуза и дыни привело к падению цен на бахчевые. Фермеры торгуют арбузам по 23-27 грн/кг, хотя неделей ранее продавали по 25-33, а дыню подешевела с 50-8- грн/кг до 40-60

В то же время, рынок голубики вошел в активную фазу, что привело к дальнейшему снижению цены. В результате ягода упала в цене с 120-180 грн/кг до 80-140. Дешевеет и абрикос – с 30-70 до 20-50.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Пуководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович сообщила, что благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели быстрее, чем в прошлом году, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены.

При этом глава Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка считает, что в Украине ожидается больший рост цен на продукты.

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