Киловатт энергии, произведенный генератором, стоит в десять раз дороже, чем купленный у государства из обычных электрических сетей, сообщает топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Удорожание топлива в связи с повышением акцизов приведет к повышению цен на все товары без исключения, так как топливные расходы заложены в себестоимость всех производств. Особенно сильно это проявляется в условиях массовых отключений света, когда бизнес работает на генераторах. Об этом в интервью УНИАН рассказал основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"Сейчас больше всего влияет на экономику электроэнергия, а точнее – ее отсутствие. Вот это сейчас основной фактор, потому что киловатт энергии, произведенный генератором, стоит в десять раз дороже, чем киловатт, купленный у государства с обычных электрических сетей", – сказал Леушкин.

Больше всего, по мнению эксперта, подорожает продукция энергозатратных производств. Так, по его словам, в процентном соотношении хлеб сильнее подорожает, чем колбаса, потому что в структуре себестоимости производства хлеба доля электроэнергии выше.

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"В молочке вообще может быть очень сильный рост цен в связи с тем, что она требует постоянного охлаждения при продажах, и будет большой процент порчи, которая тоже ляжет на себестоимость в конечном итоге. Поэтому на хлеб и молоко сейчас сильнее всего ожидаем рост", – объяснил эксперт.

При этом эксперт отмечает, что сильного роста цен, например, на картошку и морковку – не будет. "Поэтому нельзя сказать, на сколько процентов все подорожает. Тут надо говорить, что подорожает все, но что-то очень сильно, что-то – меньше, а что-то – совсем немного. В зависимости от энергоемкости производства этих продуктов", – считает эксперт.

Рада повысила акциз на топливо

18 июля Верховная Рада приняла в целом закон о повышении акцизов на топливо, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Отмечается, что ставки акцизного налога будут увеличиваться постепенно в течение 4 лет и в 2028 году составят: на бензин – 359 евро за 1000 л; дизельное топливо – 330 евро за 1000 л; сжиженный газ – 70 евро за 1000 л.

Ранее глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что повышение акциза приведет к росту цен, однако, по его словам, он не должен быть настолько значительным, чтобы повлиять на инфляцию.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Поспешный сбор нового урожая картофеля привел к увеличению предложения на рынке и как результат к падению цены. Таким образом цены на картофель в Украине продолжает стремительно падать.

Также падают цены и на другие овощи и фрукты нового урожая. В частности, на томат, баклажаны, арбузы, дыни, черешню и нектарин. Тогда как огурцы, наоборот, прибавляют в цене из-за аномальной жары.

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