Тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цена на тепличный огурец сейчас формируется в пределах 30-50 грн/кг ($0,74-1,23/кг), что в среднем на 30% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщает EastFruit.

"Причиной подорожания огурца на украинском рынке является существенное сокращение предложения. Так, практически во всех тепличных комбинатах сегодня проводят зачистки накануне подготовки ко второму севообороту, что привело к значительному сокращению выборок этой тепличной продукции", – говорится в сообщении.

Между тем предложение огурца из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за погодных условий.

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Отмечается, что на сегодня тепличный огурец в Украине уже стоит в среднем на 15% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Однако ключевые игроки рынка не исключают, что дальнейшее подорожание в этом сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Цены на овощи в Украине в мае росли из-за более дорогой продукции нового урожая. При этом цены на молоко пошли вниз, а наибольшее падение показали яйца. Так, в мае средние цены на яйца упали на 14,6% до 28,6 гривен за десяток. Молоко подешевело на 1,9% до 38,7 гривень за литр.

11 июня стало известно, что на этой неделе украинские производители существенно повысили отпускные цены на клубнику. Одной из причин является сокращение предложения земляники садовой на рынке из-за завершения сезона реализации ранних сортов.

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