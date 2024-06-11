Одной из причин является сокращение предложения земляники садовой на рынке из-за завершения сезона реализации ранних сортов.

Если в течение последних недель цены на клубнику снижались, то на этой неделе украинские производители существенно повысили отпускные цены на свою продукцию.

Аналитики EastFruit отмечают, что в хозяйствах страны ягода поднялась в цене в среднем на 39%, если сравнивать с прошлой рабочей неделей. Сегодня местные садоводы отгружают землянику садовую по 60-90 грн/кг ($1,48-2,23/кг) в зависимости от качества и объема продукции.

Производители говорят, что существует несколько причин для такой динамики. Главной из них является сокращение предложения ягоды на рынке, что происходит из-за завершения сезона реализации ранних сортов.

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При этом спрос на землянику остается на высоком уровне: это касается как свежего рынка, так и перерабатывающих компаний. По словам аналитиков, после подорожания отпускные цены на ягоду в стране оказались в среднем на 30% больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го.

Цены на ягоды в Украине - последние новости

В конце мая сообщалось о снижении цены на черешню. Так, на оптовом рынке "Шувар" ягода стоила тогда от 100 до 140 грн/кг, в то время как в начале сезона средняя цена была выше 170 грн/кг.

Также недавно эксперты спрогнозировали цены на клубнику. По их мнению, они должны снижаться в течение этого месяца и достигнут своего минимума в начале сезона консерваций.

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