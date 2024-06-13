Отмечается, что цены на мясо в мае незначительно пошатнулись вверх.

Цены на овощи в Украине в мае росли из-за более дорогой продукции нового урожая. При этом цены на молоко пошли вниз, а самое большое падение показали яйца.

По данным Госстата, в мае средние цены на яйца упали на 14,6% до 28,6 гривен за десяток. При этом молоко подешевело на 1,9% до 38,7 гривен за литр.

В то же время статистическое ведомство указало, что капуста подорожала на 16,3% до 23,6 гривен за килограмм, лук - на 61,8% до 25,9 гривен за килограмм, свекла на 43,4% до 25,5 гривен за килограмм, морковь - на 37,7% до 16,6 гривен за килограмм.

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Что касается мяса, то зафиксировано незначительное увеличение цены в мае в сравнении с апрелем. Цены на крупы фактически остались на том же уровне.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович отметила, что цена на овощи, входящие в борщевой набор (капуста, картошка, свекла, морковь, капуста), существенно изменилась в течение года, а из-за частых отключений света в дальнейшем цены могут расти из-за расходов на генераторы для теплиц.

При этом она указала, что цены на сезонные овощи летом могут меняться в зависимости от нескольких факторов: урожайность, спрос и предложение, логистика и поставки, а также энергетические затраты.

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