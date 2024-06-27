На украинском рынке продолжает снижаться цена на морковь нового урожая.

По состоянию на конец июня фермеры отгружают морковь урожая 2024 года по цене 28-35 грн/кг ($0,69-0,86/кг), что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Из-за увеличения предложения на рынке, производители вынуждены снижать цены в этом сегменте практически ежедневно, сообщают эксперты EastFruit.

Отмечается, что основной причиной снижения цен на эти корнеплоды является сезонное увеличение предложения ранней моркови на фоне довольно сдержанного спроса в этом сегменте. Сейчас цена на морковь урожая 2024 года на украинском рынке уже в среднем на 48% ниже, чем в конце июня прошлого года.

"В то же время фермеры отмечают, что по мере роста предложения моркови на рынке спрос на нее будет сокращаться и в дальнейшем, что заставляет фермеров уже сейчас задумываться о дальнейшем снижении цен в этом сегменте", – говорится в сообщении.

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Цены на продукты в Украине – что известно

25 июня стало известно, что значительно потерял в цене и ранний картофель. За неделю он подешевел с 25-30 грн/кг до 12-20 гривень.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович рассказала УНИАН, что благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели быстрее, чем в прошлом году. Это дало хороший урожай и ощутимо снизило цены.

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