Цены на черешню практически сравнялись с показателем аналогичного периода прошлого сезона

Благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели быстрее, чем в прошлом году, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены. Об этом УНИАН рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович.

По ее словам, по сравнению с началом сезона 2023, в 2024 году стоимость малины снизилась с 350 гривень за килограмм до 180 гривень за килограмм, что меньше на 48,57%. Внутренний рынок малины остается стабильным. Цены на черешню сегодня практически сравнялись с показателем аналогичного периода прошлого сезона. Они варьируются в зависимости от региона и качества продукции.

"В среднем сегодня на оптовом рынке "Шувар" цены черешни составляют около 45-90 грн за килограмм. Благодаря раннему началу сезона, первая черешня 2024 года стоила на 30% дешевле, чем в начале сезона прошлого года. Благодаря благоприятной погоде рынок достаточно насыщен черешней, предпосылок для ценовых скачков нет", – говорит Попович.

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Относительно спроса эксперт отметила, что ситуация на рынке малины и черешни в 2024 году отмечается колебаниями цен и объемов производства, но спрос на украинские ягоды остается на достаточно высоком уровне, несмотря на экономические трудности в стране.

Цены на продукты в Украине

По данным аналитиков EastFruit, по состоянию на 17 июня цены на морковь подскочили вдвое – с 16-23 гривень до 30-35 гривень за килограмм из-за дефицита качественной моркови. Значительно прибавил в цене и ранний картофель – с 10-25 гривень до 25-30 грн. Цены на огурцы слегка напугали украинцев ценами – с 25-45 гривень поднялись до 42-50 грн.

На украинском рынке подорожали огурцы. Причиной роста цен на этот овощ эксперты называют существенное сокращение предложения.

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