Понемногу снижается цена на такие ягоды, как малина и голубика.

В Украине дешевеют продукты, в частности, речь идет об овощах. Причиной падения цен стал новый урожай.

Аналитики EastFruit отметили, что стартовал сбор ранней моркови, из-за чего цены упали и на что прошлогоднюю морковь. Так, по состоянию на 21 июня ранняя морковь продавалась по 30-40 гривень за килограмм, хотя на 14 июня ее цена была на уровне 55-60 гривень. Что касается моркови старого урожая, то производители ее продают по 25-30 грн/кг, хотя неделей ранее она стоила 30-35.

Значительно потеряла в цене и ранняя картошка. Так, за неделю она подешевела с 25-30 грн/кг до 12-20 гривень. А вот картошка урожая 2023 года поднялась в цене – с 18-20 до 22-25.

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Кроме того, продавцы опустили цены на томаты, ведь они начали массово поступать из летних теплиц. Если помидоры по состоянию на 14 июня продавали в диапазоне 30-90 гривень, то на 21 июня верхняя граница снизилась до 50 гривень.

Также падает в цене и зелень, кроме зеленого лука, который подорожал с 40-45 гривень до 90-100 гривень.

Что касается ягод и фруктов, то любимая среди украинцев черешня прибавила в цене – с 35-70 до 45-90. Абрикос также не сдает своих позиций и дорожает – с 34-40 до 40-60.

В то же время падает цена на персики. Если по состоянию на 14 июня их фермеры продавали в диапазоне 80-85 гривень за килограмм, то спустя неделю – 40-50.

Понемногу снижается цена на такие ягоды, как малина и голубика. Так, малина продается по 80-150, хотя неделей ранее стоила 100-160, а голубика с 320-380 подешевела до 270-320.

Цены на продукты в Украине - последние новости

21 июня руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" сообщила, что цены на вишню составляют 50-60 грн, что на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Также, по ее словам, благодаря благоприятной погоде старт сезона малины состоялся на три недели раньше, чем в прошлом году, что дало хороший урожай и ощутимо более низкие цены.

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