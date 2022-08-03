Суд заочно наложил арест на четыре судна.

Пограничники разоблачили четыре судна, которые под флагом РФ и Сирии незаконно вывозили из оккупированного Крыма краденое украинское зерно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины

"Оперативно-розыскным отделом Одесского отряда Морской охраны была получена информация относительно использования судов "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" под флагом РФ, а также Finikia под флагом Сирии, для транспортировки через закрытые порты Крыма похищенного украинского зерна", - говорится в сообщении.

В действиях российских оккупационных органов и их соучастников были обнаружены признаки преступлений, предусмотренных ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны), а также ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины.

По информации, предоставленной оперативниками Госпогранслужбы, Херсонская областная прокуратура начала уголовное производство.

В рамках расследования добыты доказательства преступной деятельности, которые в дальнейшем были переданы в прокуратуру АР Крым и г. Севастополя.

"Изучив собранные во время расследования материалы, украинский суд заочно наложил арест на указанные суда", - добавили в пресс-службе.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

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