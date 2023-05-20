Урожая моркови было значительно меньше, отметил эксперт.

В этом году высокие цены на морковь объясняются сравнительно меньшим урожаем из-за весенних дождей.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуб Олег Пендзин. "Во-первых, урожая было значительно меньше. Тогда, когда подходило время уборки моркови, были очень большие ливни, и аграрии даже некоторые поля не собрали, потому что они были под водой. Во-вторых, аналогичная ситуация была в Европе. На сегодня европейский импорт дорогой, это однозначно подтягивает цену внутреннего рынка", - сказал он.

Также он отметил, что ждать существенного падения цен на морковь следует в середине июня. "Уже начала появляться молодая морковь. Она примерно по такой цене, как морковь прошлого урожая. К сожалению, ее сезон еще не начался - примерно с середины июня месяца мы будем иметь в полном объеме морковь нынешнего урожая с открытого грунта, что даст нам достаточно серьезное подешевление", - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал УНИАН, цены на морковь в супермаркетах увеличились до 62-63 гривен за килограмм, что почти втрое превышает показатели мая 2022 года.

Стоит отметить, что по данным Государственной службы статистики, в течение прошлого года в нашем государстве стоимость пищевых продуктов возросла на 33%, в частности, овощи стали стоить на 34% дороже.

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