Сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше прошлогодних в аналогичный период.

В Украине на текущей неделе зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю морковь, сейчас производители ведут реализацию прошлогодней моркови по 38-46 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit торговая активность в данном сегменте заметно увеличилась, что на фоне сезонного сокращения запасов данной продукции в местных хозяйствах привело к дефициту качественной моркови на рынке.

В сложившейся ситуации у производителей появилась возможность вновь повысить отпускные цены на свою продукцию. Эксперты отмечают, что сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше прошлогодних в аналогичный период.

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При этом большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что положительная ценовая динамика в данном сегменте сохранится и в дальнейшем.

Цены на морковь во время войны

По данным Государственной службы статистики, за 2022 год пищевые продукты в Украине подорожали на 33%, в том числе цены на яйца выросли на 73%, фрукты - на 77%, а овощи - на 34%.

В марте было зафиксировано подорожание моркови. Эксперты прогнозировали, что цены на морковь будут и дальше расти. Свое мнение они объясняли нехваткой предложения в украинских хозяйствах. При этом покрыть дефицит, пользуясь импортной продукцией, в том числе и из Польши, игрокам рынка не удается даже частично.

26 апреля 2023 года эксперты прогнозировали новый скачок цен на морковь. Игроки рынка не исключают дальнейшего подорожания этой продукции при условии, что спрос на морковь будет удерживаться на том же уровне.

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