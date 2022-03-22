Отмечается, что в целом состояние озимых хорошее.

Около 20-25% площадей озимые находятся на не подконтрольной Украине территории.

Об этом в эфире информационного телемарафона сказал генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластен.

"Территории, которые оккупированы, это условно 20-25% площадей, это даже включая подконтрольные Украине территории, но которые все же находятся на линии соприкосновения, поэтому проводить там полевые работы опасно. Однако даже несмотря на это, отважные фермеры выходят в поле и проводят соответствующие работы", - сообщил Сластен.

По его словам, в целом состояние озимых хорошее. На подконтрольных Украине территориях сельхозпроизводители во многих случаях смогли провести ранневесеннюю подкормку удобрениями, поэтому, не проводя никаких работ даже месяц на этих площадях, все равно будет урожай.

Отметим, Кабинет министров считает одной из главных своих задач проведение посевной в тех районах государства, где не ведутся активные боевые действия.

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