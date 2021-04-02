По официальным данным, площади озимой пшеницы урожая 2021 года составляют более 6,7 млн гектаров, что на 4,9% превышает прошлогодний показатель.

Учитывая прогнозы средней урожайности озимых пшеницы на уровне 41 ц/га, можно ожидать, что производство пшеницы в 2021 году превысит 27 млн тонн.

Об этом рассказал эксперт-консультант, канд. экон. наук, доцент кафедры публичного управления и администрирования Сумского национального аграрного университета Алексей Маслак, пишет The Ukrainian Farmer.

По его информации, площади под пшеницей в Украине составляют почти четвертую часть всех посевных площадей и более 40% посевов зерновых культур. Под озимой пшеницей - до 98% в структуре посевов и валового производства пшеницы.

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Основные посевные площади культуры сосредоточены в центральных регионах Украины — в частности в Запорожской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"В целом в прошлом году было собрано 25,3 млн тонн этого зерна с площади 6,5 млн гектаров при средней урожайности 38,8 ц/га (в том числе пшеницы озимой — 24,6 млн тонн с площади 6,3 млн гектаров, при той же урожайности)", – отметил ученый.

По официальным данным, площади озимой пшеницы урожая 2021 года составляют более 6,7 млн гектаров, что на 4,9% превышает прошлогодний показатель.

Алексей Маслак напомнил, что по информации Гидрометцентра Украины, озимые перезимовали удовлетворительно. Существенной ожижения озимых культур не выявлено. Поэтому сейчас угрозы потери озимых нет.

"Поэтому, учитывая прогнозы средней урожайности озимых пшеницы на уровне 41 ц/га, производство этой культуры превысит 27 млн тонн, что будет способствовать обеспечению внутреннего спроса на эти виды зерна", – отметил специалист.

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Автор: Виктория Гордиенко