В ТПП Украины отметили, что продукты из перечня стандартного набора к "любимым салатам и борщу, более или менее под контролем".

В Торгово-промышленной палате Украины рассказали, фиксируется ли уже существенное уменьшение ассортимента определенных продуктов на украинских полках из-за блокировки польской границы.

В эфире общенационального телемарафона ее президент Геннадий Чижиков отметил, что в преддверии зимних праздников вопрос наличия продуктов и их стоимости всегда беспокоит украинцев. "Мы смотрим, что продукты, которые входят в так называемые стандартные наборы наших любимых салатов и борща, более или менее находятся под контролем. Здесь самое главное, что большинство этих продуктов украинского производства, поэтому очень волноваться, что с ними что-то будет не так, не нужно... Немного растет цена на мясо, но, в то же время, она падает на муку. Китайская гречка нам тоже уже не нужна", - акцентировал он.

Могут возникнуть некоторые проблемы с цитрусовыми, которые являются важным атрибутом новогоднего стола и завозятся из-за рубежа, говорит Чижиков. "Основные центры, из которых везут цитрусовые, это склады в Европе - Гамбург и Роттердам. А для Украины главный поставщик этого важного новогодних продукта - это Греция, Турция. Поэтому, они идут в большинстве через такие страны как Румыния и Молдова. Здесь могут быть некоторые проблемы, но я бы не стал к этому относиться очень пессимистично. Да, некоторые перебои будут, но не так, чтобы мы увидели это очень сильно на наших полках", - отметил Чижиков.

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Более сложный вопрос относительно импорта польских молочных продуктов, а также некоторых видов сыров. "Здесь вопрос немного сложнее. Я общался с производителями молочных продуктов и тут уже зависимость двух стран. Польская сторона тоже зависит от украинского молочного сырья, так как и мы. Наши два рынка дополняли друг друга на протяжении последнего года-двух. С точки зрения молочной продукции, коллеги из Ассоциации производителей говорят, что большинства продукции хватит. По некоторым сырам, прежде всего сырам "высокой гаммы", которые завозятся из Италии, Франции или Польши, это так, немножко проблема есть.

Ассортимент яблок, которые ранее импортировали из Польши, способна заместить продукция украинских производителей. "Относительно яблок, мы общались с нашими партнерами из западных регионов Украины - Черновицкой и Закарпатской области, там очень хороший урожай. Они наоборот говорят, что есть вопросы в экспорте этой продукции. Так что яблоки будут и они будут большинством украинского производства", - акцентировал Чижиков.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины резюмировал, что существенно на отбор продуктовых товаров в магазинах и цены на продукты питания, блокада границы не влияет. "Я бы не хотел сказать, что на 100% не влияет. Это вопросы макроэкономические и инфляционные. Так что, с этой точки зрения, у нас более-менее хорошо", - подчеркнул Чижиков.

Он добавил, что единственный вопрос остается относительно других "новогодних подарков, к которым мы привыкли". "Да, у этих импортеров сейчас не все просто. Они ищут возможности и железнодорожным транспортом, и в обход через Молдову и Румынию, доставлять свои новогодние подарки, которые мы хотели бы увидеть под елкой. Будем надеяться, что все у них получится", - отметил президент ТПП Украины.

Протесты на границе: последние новости

Как сообщал УНИАН, с начала ноября польские перевозчики блокируют пропускные пункты на границе Украины с Польшей. На некоторых пунктах пропуска объемы перевозок упали вдвое, другие фактически прекратили работу.

Также перевозчики Словакии остаются в состоянии готовности к забастовке, если их требования не будут выполнены.

Кроме того, 11 декабря венгерские перевозчики планируют начать акцию возле пункта пропуска "Захонь-Чоп", но транспортники пообещали не блокировать движение для грузовиков.

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