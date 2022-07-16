Одесская область будет полностью обеспечена продовольственным зерном.
Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем обращении к населению.
Он отметил, что посетил Бессарабию (южные районы Одесской области), ознакомился с ходом уборки урожая, а также с процессом производства продуктов питания. Также Марченко провел во время поездки рабочее совещание с аграриями южных районов региона, во время которой обсудили ряд проблемных вопросов, касающихся аграрного сектора.
"Ключевой вопрос для нас - экспорт зерновых культур. Одесская область будет полностью обеспечена продовольственным зерном для производства хлеба, муки и круп. А собранного урожая хватит для реализации на экспорт", - сказал глава ОВА.
Напомним, в этом году озимыми зерновыми в Одесской области было засеяно 1 млн 61 тыс. га.
16 июля стало известно, что США и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений и, в частности, договорились помочь Украине экспортировать зерно в условиях широкомасштабной войны с Россией.
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