Собранного в регионе урожая также хватит для экспорта, утверждают в Одесской областной военной администрации.

Одесская область будет полностью обеспечена продовольственным зерном.

Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем обращении к населению.

Он отметил, что посетил Бессарабию (южные районы Одесской области), ознакомился с ходом уборки урожая, а также с процессом производства продуктов питания. Также Марченко провел во время поездки рабочее совещание с аграриями южных районов региона, во время которой обсудили ряд проблемных вопросов, касающихся аграрного сектора.

"Ключевой вопрос для нас - экспорт зерновых культур. Одесская область будет полностью обеспечена продовольственным зерном для производства хлеба, муки и круп. А собранного урожая хватит для реализации на экспорт", - сказал глава ОВА.

Напомним, в этом году озимыми зерновыми в Одесской области было засеяно 1 млн 61 тыс. га.

16 июля стало известно, что США и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений и, в частности, договорились помочь Украине экспортировать зерно в условиях широкомасштабной войны с Россией.

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