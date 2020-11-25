Ранее министерство прогнозировало урожай на уровне 68 миллионов тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 году на 3 миллиона тонн – до 65 миллионов тонн.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"В Украине сбор урожая-2020 подходит к концу. В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Сбор зерновых ожидается на уровне 65 миллионов тонн - этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос", - написал он.

Также Высоцкий сообщил, что экспорт зерновых остается на уровне топ-5 за последний период.

Что этому предшествовало

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

В 2019 году Украина собрала рекордный за всю историю независимости урожай зерновых – 75,2 миллиона тонн.

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Автор: Анна Нагорная