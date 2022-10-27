В Украине оптовыми партиями лук реализуется по 14-25 грн/кг, когда еще в конце прошлой недели общий диапазон отпускных цен находился на уровне 22-26 грн/кг.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

Отмечается, что в конце октября существенно увеличилось предложение лука среднего и низкого качества. Поэтому, на сегодня диапазон отпускных цен на этот овощ существенно расширился, а кардинальным изменениям подверглись именно нижние его границы.

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"Прежде всего фермеры пытаются распродать именно некачественный лук, который начал прорастать и быстро портиться в хранилищах. Как уже неоднократно сообщалось ранее, в этом сезоне на момент основной уборки лука в полях преобладала прохладная дождливая погода. И лишь единичным хозяйствам удалось заложить на хранение сухую продукцию надлежащего качества", - подчеркнули аналитики.

По их словам, вследствие роста предложения некондиционной лука на внутреннем рынке продавцы импортной продукции даже не делали попыток пересматривать ранее установленные отпускные цены на имеющиеся партии качественного лука. Поэтому импортный лук небольшими объемами продолжал реализовываться по ценам, приближенным к верхним границам вновь установленного диапазона.

По прогнозам представителей торговых компаний, объемы поставок импортного лука в Украину еще как минимум один месяц будут достаточно сдержанными. По их словам, в течение ноября, а возможно и большей части декабря текущего года, интерес украинских потребителей будет направлен на более доступную местную продукцию, несмотря на общее снижение платежеспособности населения.

Как участники рынка, так и аналитики EastFruit считают, что с января 2023 года, на рынке лука в Украине уже полностью доминирует импортная продукция, также сохранится небольшой процент местного лука хорошего качества. При этом некондиционная продукция уже не сможет оказывать существенного давления на ценообразование в данном сегменте.

Рост цен на продукты в Украине

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине стоимость продуктовой корзины вырастет еще на 7-8% до конца года.

Ранее сообщалось, что несколько недель назад в Украине значительно подорожали яйца. На фоне такого роста цен Антимонопольный комитет начал изучение причин подорожания.

Директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко сообщил, что цены на яйца в Украине стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.

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