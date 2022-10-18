Уменьшение промышленного производства яиц вследствие полномасштабной войны оценивается на уровне 20%.

Цены на яйца в Украине стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.

Об этом во время брифинга сообщил директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

"Ожидаем в этом месяце увеличение предложений от промышленного сектора благодаря увеличению производства. Ведь предприятия начали восстанавливать свое поголовье в июне-июле. В октябре будет стабилизация цен на яйца, и ожидаем, что уже в ноябре будет снижение цен на полках магазинов", - отметил он.

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По словам Карпенко, рост цены на яйца вызвали сезонные колебания количества продукции, уменьшение количества производителей яиц в предыдущие два года и полномасштабное вторжение РФ.

"Из-за того, что многие птицефабрики остались на оккупированных территориях, находились в зоне боевых действий, сегодня они не работают. Мы оцениваем уменьшение промышленного производства яиц под действием этого фактора где-то на 20%", - подчеркнул директор ассоциации.

Цены на яйца в Украине:

10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине

В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины. "В декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - отметил Дорошенко.

10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.

11 октября 2022 года в Минагрополитики объяснили, что происходит с ценами на яйца.

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