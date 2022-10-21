На фоне резкого роста цен на яйца Антимонопольный комитет начал изучение причин такого подорожания.
Об этом говорится в сообщении Комитета.
"Комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года", — заявили в Комитете.
В Антимонопольном комитете не исключают, что повышение цен яйца может не иметь объективных оснований.
В АМКУ отмечают, что общая инфляция и рост индекса потребительских цен на пищевые продукты не коррелируют со стремительным ростом стоимости яиц, а стоимость кормов для кур остается достаточно низкой.
Таким образом у Комитета отсутствует информация, которая подтверждала бы наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца.
Цены на яйца в Украине:
10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине
В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины. "В декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - отметил Дорошенко.
10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.
11 октября 2022 года в Минагрополитики объяснили, что происходит с ценами на яйца.
По состоянию на 21 октября 2022 года цены на яйца в Украине достигают 80 гривень за десяток.
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