В Антимонопольном комитете не исключают, что повышение цен яйца может не иметь объективных оснований.

На фоне резкого роста цен на яйца Антимонопольный комитет начал изучение причин такого подорожания.

Об этом говорится в сообщении Комитета.

"Комитет приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года", — заявили в Комитете.

Видео дня

В Антимонопольном комитете не исключают, что повышение цен яйца может не иметь объективных оснований.

В АМКУ отмечают, что общая инфляция и рост индекса потребительских цен на пищевые продукты не коррелируют со стремительным ростом стоимости яиц, а стоимость кормов для кур остается достаточно низкой.

Таким образом у Комитета отсутствует информация, которая подтверждала бы наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца.

Цены на яйца в Украине:

10 мая 2022 года министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о том, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине

В сентябре директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозировал, что через несколько месяцев существенно подскочит стоимость куриных яиц на полках магазинов Украины. "В декабре мы будем иметь максимальную цену, а вот в январе она будет снижаться. Стоимость растет даже несмотря на спрос украинцев", - отметил Дорошенко.

10 октября 2022 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал о том, когда снизятся цены на яйца в Украине.

11 октября 2022 года в Минагрополитики объяснили, что происходит с ценами на яйца.

По состоянию на 21 октября 2022 года цены на яйца в Украине достигают 80 гривень за десяток.

Вас также могут заинтересовать новости: