Можно ли заморозить лук на зиму, а также как его правильно засушить и замариновать - узнайте в материале УНИАН.

Среди множества зимних заготовок лук зеленый занимает далеко не последнее место. В свежем виде в холодильнике он хранится недолго и быстро начинает пропадать. Зато его можно хранить в замороженном, сушеном или маринованном виде - так вы будете всегда иметь доступ к полезному овощу. УНИАН расскажет, как происходит заготовка зеленого лука на зиму.

Ранее мы говорили о том, как заготовить баклажаны на зиму.

Как можно хранить зеленый лук на зиму в холодильнике

Если вы все-таки решили, что холодильник - единственное место, где у вас получится хранить зеленый лук, то помните - перья лука не потеряют свежести в течение 2-3 недель при температуре 3–4°С, но как только вы опустите температуру до 0°С - лук можно будет хранить 1 месяц. Держать овощ в холодильнике можно:

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в полиэтиленовых пакетах - проколоть несколько дырочек для вентиляции, сложить немытый лук и хранить на полке для овощей;

- проколоть несколько дырочек для вентиляции, сложить немытый лук и хранить на полке для овощей; в ткани - окунуть луковицу с корнем в воду, потом завернуть в ветошь, обернуть бумагой, завязать тесьмой, сложить в пакет;

- окунуть луковицу с корнем в воду, потом завернуть в ветошь, обернуть бумагой, завязать тесьмой, сложить в пакет; в банках - вымыть лук, высушить его, сложить в банки и закрыть капроновыми крышками;

- вымыть лук, высушить его, сложить в банки и закрыть капроновыми крышками; в бумаге - лук промыть, обсушить, завернуть в бумагу и убрать в холодильник.

Все эти способы помогут вам безопасно хранить лук в течение 1-1.5 месяцев. Главное - следите за температурой в холодильнике и не заготавливайте поврежденные перья, а берите только свежий овощ.

Как правильно заморозить лук на зиму

Многие хозяйки выбирают заморозку лука как самый удачный вариант зимней заготовки такого овоща. Вам нужно вымыть и высушить его, а затем выбрать наиболее подходящий метод:

нарезать лук, три минуты отварить в кипящей воде, откинуть на дуршлаг, остудить, сложить в контейнеры и убрать в морозилку;

целые перья 2-3 минуты обжарить на сковороде, сложить в контейнеры и убрать в морозилку;

вымытые и высушенные перья нарезать, 2-3 минуты бланшировать, откинуть на дуршлаг, остудить, сложить в контейнеры и убрать в морозилку;

нарезанные перья лука просто сложить в контейнеры и в таком виде заморозить.

Также вы можете лук нарезать, сложить в силиконовые формы, залить водой и убрать в морозилку. Когда формочки замерзнут, их нужно достать и переложить в пакеты - так лук удобнее и хранить, и использовать.

Как сделать сушеный зеленый лук на зиму

Первый вариант сушка лука - на открытом воздухе. Вам сперва нужно его тщательно промыть и обсушить на бумаге в теплом помещении. Важно следить, чтобы на лук не попадали прямые солнечные лучи - от этого все полезные свойства лука улетучатся. Определить степень просушки лука просто - если он крошится между пальцами, значит, дело сделано. На этом этапе его можно пересыпать в банки, закрыть крышками и хранить на кухне. Данный метод высушивания зеленого лука занимает около недели.

Второй вариант сушки лука - в духовке. Естественно, это гораздо быстрее. Вам нужно вымыть и обсушить лук, затем нарезать его и высыпать в емкость, которая подходит для духовки. Поставьте температуру 100°С и сушите лук 3-4 часа. За все время вам нужно будет несколько раз перемешивать лук в емкости. По окончание времении овощ лучше пересыпать в сухие пластиковые контейнеры или стеклянные банки.

Зеленый лук с солью на зиму - рецепт

Лук, заготовленный таким образом, можно использовать для приготовления супов, салатов или гарниров. На килограмм лука нужно взять 200 гр соли, вымыть, высушить овощ, затем нарезать и перемешать с солью. Полученную массу плотно утрамбовать в банки, чтобы выделился сок. Хранить зеленый лук с солью нужно в темном прохладном месте.

Также вы можете сделать зеленый лук на зиму в масле - это еще одна очень интересная заготовка. Овощ в этом случае необходимо вымыть, обсушить, нашинковать мелко и разложить по стеклянным банкам. Учитывайте, что 1\4 часть банки должна оставаться незаполненной. До края емкости вы доливаете растительное масло, закрываете банки крышками и убираете в холодильник.

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