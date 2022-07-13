Стороны находятся на финальной стадии.

Украина и Россия близки к консенсусу по экспорту украинского зерна.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба для El Pais.

"Мы находимся на финальной стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого хотят, экспорт зерна начнется в ближайшее время. Если они используют его для продолжения своих голодных игр, они будут продолжать настаивать на важности переговоров", - говорит Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина хочет продавать зерно на международный рынок.

"Мы находимся в одной лодке со странами, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы мы отправляли им наше зерно, потому что мы так же отчаянно нуждаемся в его экспорте", - отметил министр.

Кулеба также раскрыл мотивы РФ.

"Я вижу лишь одну возможную причину: они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят спасти их от нехватки продовольствия. Но это правда, Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, мы будем получать доходы с международных рынков, и это сделает нас сильнее", - добавил глава МИД.

Напомним, что 13 июля в Стамбуле пройдет важная встреча по экспорту украинского зерна.

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