Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение 189,4 млн грн производителям сельхозпродукции, которые приобрели отечественную технику и оборудование в декабре 2020 года и в период с января по март 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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Отмечается, что средства получат 1833 агрария, которые за указанный период приобрели 2846 единиц техники и оборудования на 909,2 млн грн.
"Для правительства важно продолжение финансирования программы по сельскохозяйственной технике, так как за годы своей реализации она демонстрирует позитивные экономические эффекты. Например, количество производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации выросло с 40 предприятий в 2017 году до 210 в 2021 году, что способствовало расширению количества рабочих мест как минимум на 5 тысяч", – приводятся в сообщении слова министра Игоря Петрашко.
По данным Минэкономики, за 4 года функционирования программы удалось увеличить инвестиции в развитие машиностроения в отрасли АПК – производители сельхозтехники вложили 2,5 млрд грн в модернизацию производства для повышения качества продукции и освоения новых видов сельхозтехники.
Кроме того, более чем в два раза – с 15,2% до 36% – выросла доля сельхозтехники отечественного производства на рынке агротехники Украины.
Госбюджет-2021 и АПК
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.
- Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что будет с доходами госбюджета-2021.
- 21 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- 25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".
- Кабинет министров в государственном бюджете на 2021 год предусмотрел 4,7 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса, что на 700 млн грн больше, чем в госбюджете на 2020 год.
- 29 декабря 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о том, что отечественные аграрии получат все 4 млрд грн, которые были предусмотрены в государственном бюджете на 2020 год на поддержку отрасли.
- 17 марта 2021 года Кабинет министров ограничил максимальный размер финансовой помощи аграриям по программе компенсаций за покупку сельхозтехники.
- Перечень сельхозтехники, за покупку которой положена частичная компенсация по программе государственной поддержки АПК, насчитывает более 15 тыс. единиц.
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