Цены на молоко-сырье выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре.

Цены на молоко-сырье в Украине во второй половине 2021 года существенно выросли.

Об этом сообщает Институт аграрной экономики.

Согласно сообщению, цены на молоко-сырье выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре. То есть, за последние пять месяцев цены на этот вид агропродукции выросли более чем на 16 %. Зато сейчас цены в Венгрии, Латвии, Словакии не превышают 32,0 евро/100 кг, в Польше – 33,5 евро/100 кг.

"В сентябре превышение уровня цен на молоко-сырье в Украине по сравнению с Польшей составило более 18%, Латвией – почти 23%, Беларуси – свыше 31%. В октябре соответствующее соотношение еще больше выросло, что приводит к снижению конкурентоспособности отечественной молочной продукции", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМировые цены на продовольствие достигли максимального уровня за 10 летВ Институте агроэкономики отмечают, что сейчас отечественные молокоперерабатывающие предприятия имеют такие проблемы:

стремительно растут цены на молоко-сырье;

низкая покупательная способность населения и наличие более дешевого субсидированного импорта фактически делает невозможными резкие движения вверх при формировании цен на молочную продукцию.

Согласно сообщению, в данных условиях перерабатывающие предприятия работают с низкой маржинальностью, что может привести к снижению инвестиционной привлекательности молокопереработки.

Как сообщал УНИАН, украинцы за пять лет существенно уменьшили потребление молочных продуктов – до 104 килограммов на человека в год в 2020 году со 120 килограммов в 2015 году.

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Автор: Алёна Кириченко