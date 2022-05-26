На сегодняшний день клубника местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг.

Предложение земляники садовой (клубника) на украинском рынке продолжает увеличиваться, а отпускные цены в данном сегменте, наоборот, снижаются.

Об этом сообщили на аналитической платформе EastFruit.

Отмечается, что на сегодняшний день земляника садовая местного производства поступает в продажу по 40-80 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Также на текущей неделе снизились цены и на импортную ягоду производства Польши и Турции - в пределах 80-100 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

По словам аналитиков, производители данной ягоды столкнулись с достаточно большим количеством проблем.

"Во-первых, это апрельские заморозки, которые в основном повредили ранние сорта земляники садовой. Во-вторых, оккупация Херсонской области, фермеры которой одними из первых начинали продавать данную ягоду из открытого грунта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе земляника садовая местного производства поступала в продажу по 70-120 грн/кг.

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