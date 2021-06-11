Садоводы считают вполне вероятным, что оптовые цены на клубнику в разгар сезона могут опуститься до уровня 2019 года – 25 грн/кг.

Цены на клубнику в Украине в июне начали резко снижаться, что связано с улучшением погодных условий, а урожай этих ягод в 2021 году может оказаться близким к рекордному.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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"Аналитики EastFruit сообщают о начале резкого снижения цен на землянику садовую (клубнику) на украинском рынке сегодня. Это связано с улучшением погодных условий и высокими температурами воздуха, которые привели к ускорению темпов дозревания клубники в большинстве регионов Украины", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, оптовые цены в Киеве уже опустились до 35 грн/кг с недавних 50 грн/кг. Цены на клубнику в южных регионах приблизительно соответствуют ценам в Киеве, а в западном регионе страны, в частности во Львове, клубнику продают в среднем на 7-10 грн/кг дороже, поскольку там сезон ягод ещё только начинается.

Эксперты отмечают, что на оптовых рынках резко увеличилось предложение клубники, а заводы по заморозке ягод существенно увеличили закупочную активность.

"Нужно отметить, что в этом сезоне цены на клубнику поддерживались на сравнительно высоком уровне по причине избыточных осадков. Однако аналитики ожидают, что урожай клубники в этом году может оказаться близким к рекордному. Кроме того, ягодный сезон 2021 года начался с серьезной задержкой, которая ещё более усугубилась дождливой и пасмурной погодой", – сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за плохих погодных условий на рынках Украины аномально долго не было клубники открытого грунта, поэтому тепличные ягоды продавались в среднем в два раза дороже, чем в это же время в прошлом году.

Эксперты ожидают, что пик уборки клубники в центральных и северных регионах может прийтись на 15-18 июня – тогда цены могут упасть до минимальных показателей.

При этом большинство участников рынка и садоводов считают вполне вероятным, что оптовые цены на клубнику в этом году могут опуститься до уровня 25 грн/кг, как это было в пик сезона 2019 года.

Прогноз

Эксперты плодоовощного рынка прогнозируют, что урожай клубники, малины, смородины и других ягод в Украине в этом году будет более высоким, а цены на них – ниже, чем в 2020 году, что связано с более удачными погодными условиями.

По состоянию на 27 мая 2021 года цены на клубнику в Украине опустились ниже прошлогодних.

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Автор: Анна Нагорная