За первый квартал года торговля между Украиной и Китаем выросла на треть – до 4,2 млрд долл.

Китай заинтересован в увеличении импорта украинских зерновых и зернобобовых культур, а также курятины и другой пищевой продукции из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики по итогам встречи министра Алексея Любченко с послом КНР в Украине Фань Саньжунем.

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"Министр отметил, что КНР остается для Украины стратегическим торговым партнером. Это подтверждает увеличение товарооборота между двумя странами в 2020 до 15,4 млрд долл. США (+ 20,5%). Уже за I квартал 2021 года торговля выросла на 33,4% – до 4,2 млрд долл. США. В частности, китайская сторона заинтересована в наращивании поставок украинской сои, гороха, ячменя, пшеницы, мяса птицы и другой продукции", – говорится в сообщении.

Стороны также отметили важность подписания в ближайшее время Межправительственного соглашения об углублении сотрудничества в области строительства инфраструктуры, указало министерство.

"Такой шаг позволит начать подготовительную работу для запуска инвестиционных проектов, в том числе строительства дороги М-22 Полтава - Александрия и первой части Киевской окружной дороги - участки, стоимость которых составит около 1,1 млрд долл.", – сказано в сообщении.

Также в Минэкономики отметили важность продолжение работы по развитию грузовых перевозок в направлении Китай - Западная Европа через территорию Украины.

Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность реализации межправительственной инициативы Украины и КНР "Один пояс - один путь". Речь идет о подготовке дорожной карты для выполнения программы сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века".

Экспорт в Китай

Госпродпотребслужба также работает над увеличением экспорта в Китай украинской курятины, муки, рыбы, яиц, яблок, голубики, черешни и целого ряда других сельскохозяйственных продуктов.

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Автор: Анна Нагорная