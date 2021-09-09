Вещество в составе энергетического напитка может вызвать расстройства желудка, аллергию и другие негативные последствия.

На Киевщине из магазинов и супермаркетов изымают из продажи известный энергетический напиток, который оказался опасным. В составе энергетика нашли канцерогенный газ, который там не должен был находиться.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Пресс-служба учреждения получила информационное сообщение от системы быстрого реагирования о пищевых продуктах. В нем говорилось об обнаружении несанкционированного вещества в сырье, которое использовалось при изготовлении энергетических напитков.

Речь идет об оксиде этилена, который нашли в продукции от производителя Hell Energy Magyaroszag Kft. Напитки экспортирует в Украину ООО "ХЕЛЛ ЭНЕРДЖИ ДРИНКС", сообщили в Госпродпотребслужбе.

"Предупреждаем операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3, статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов", а именно: немедленного извлечения пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа о выявленном несоответствии в срок не более двух рабочих дней", - добавили в ведомстве.

Читайте такжеРекордный урожай на подходе: что будет с ценами на продуктыКак известно, оксид этилена является опасным канцерогенным газом, который вызывает много негативных последствий. Так, это вещество может вызвать аллергию, расстройства в работе желудка, головные боли, реакции на коже и другие проблемы со здоровьем.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на полках украинских магазинов обнаружили опасный импортный сыр, в котором была вредная добавка-стабилизатор. Кроме этого, в страну завозили мороженое с ядовитым веществом, которое используется для стерилизации медицинского оборудования.

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Автор: Полина Кузенко