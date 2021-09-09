В Киеве может появиться памятник главному украинскому блюду – борщу. Столичные власти уже даже подыскивают место для его установки.
Об этом cообщает пресс-служба КГГА.
Идею подал известный повар Евгений Клопотенко. Отмечается, что в Украине уже установили ряд "кулинарных" скульптур - пончику, драникам, соленому огурцу, арбузу, мороженому и другие. В то же время нет современной скульптуры борща.
"Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", - отметили в КГГА.
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Борьба за борщ
В начале октября 2020 года Министерство культуры страны решило, что борщ следует внести в список нематериальных элементов украинского культурного наследия.
Киев добивается, чтобы международное сообщество признало страну местом исторического происхождения борща, включив его в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Как писали ранее в Atlantic Council, эта кампания - очередной шаг в украинских усилиях дистанцироваться от России, чьи утверждения об истории, культуре, языке и даже кулинарии часто затмевают Украинские на мировой арене.