Столичные власти уже подыскивают место для нового арт-объекта

В Киеве может появиться памятник главному украинскому блюду – борщу. Столичные власти уже даже подыскивают место для его установки.

Об этом cообщает пресс-служба КГГА.

Идею подал известный повар Евгений Клопотенко. Отмечается, что в Украине уже установили ряд "кулинарных" скульптур - пончику, драникам, соленому огурцу, арбузу, мороженому и другие. В то же время нет современной скульптуры борща.

"Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", - отметили в КГГА.

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Борьба за борщ

В начале октября 2020 года Министерство культуры страны решило, что борщ следует внести в список нематериальных элементов украинского культурного наследия.

Киев добивается, чтобы международное сообщество признало страну местом исторического происхождения борща, включив его в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как писали ранее в Atlantic Council, эта кампания - очередной шаг в украинских усилиях дистанцироваться от России, чьи утверждения об истории, культуре, языке и даже кулинарии часто затмевают Украинские на мировой арене.

Автор: Анастасия Горбачева