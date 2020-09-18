Глобальное потепление и масштабные засухи – уже не кажутся узкопрофильными разговорами климатологов или аграриев.

Многие сектора, отмечают эксперты, преимущественно экспортируют сырье, истощая украинские почвы

Глобальное потепление и масштабные засухи – уже не кажутся узкопрофильными разговорами климатологов или аграриев. По оценкам ООН, в этом сезоне – в основном из-за безводного лета – валовой урожай зерновых в Украине снизится минимум на 5 миллионов тонн. Кроме климатических изменений, большая проблема в небрежном отношении к ресурсам и отсутствии государственного контроля за соблюдением норм, сообщает "5 канал".

Однако на этой проблеме, почему-то - экологическое сообщество в основном не акцентирует.

"Водная политика в Украине является не эффективной, антиэкологической и такой, что приведет нашу страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики - это вопрос национальной безопасности, потому что касается каждого человека в Украине", – отмечает председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Относительно "щадящие" технологии сейчас начали развиваться в сфере экопродукции, поэтому отечественная органика направилась на европейские рынки. Но многие другие сектора, отмечают эксперты, преимущественно экспортируют сырье, истощая украинские почвы. Однако на этом, почему-то, экологическое сообщество в основном не акцентирует, рассказывают журналисты в своем расследовании.

"Страны, где значительно выше летние температуры ... тот же Израиль, являющийся территорией, производящей для многих стран сельскохозяйственную продукцию. Там вообще нет лишней воды, но капельное орошение дает возможность доставить воду к корневой системе растения, и не подавать ее дополнительно и абсолютно бездарно", – отмечает Тимочко.

По словам экспертов, важным катализатором решения проблем является внимание к ним со стороны экологов, которые, к сожалению, как сообщалось ранее, активизируются только во время выборов и касаются в целом тем промышленных городов.

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Автор: УНИАН