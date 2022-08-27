Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах.

Сегодня утром, 27 августа, из украинских портов вышло три судна с зерном.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции Twitter.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на утро из украинских портов вышли еще 3 судна с зерном", - говорится в сообщении.

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Украинское зерно: что известно о блокировке портов

22 июля в Стамбулеподписали соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору, сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны были передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела были раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправку зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидалась отправка зерна, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс - секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточного" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.

23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые непосредственно не вовлечены в экспорте зерна. В МИД сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями.

24 июля 2022 года в ООН открестились от заявления о том, что РФ "не нарушила соглашение" обстрелом порта в Одессе. 1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.

26 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что "зерновым коридором" Украина экспортировала морем первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.