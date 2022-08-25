Многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса.

Российские оккупанты вывезли из Луганщины все 200 тысяч тонн зерна, собранные на полях "Агротона".

Об этом в Telegram сообщает председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай со ссылкой на заместителя директора Департамента агропромышленного развития Луганской области Любовь Безкоровайную.

По данным аграриев, которые были вынуждены выехать с оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической.

"В этом году мы ожидали наибольший за все годы урожай. Надеялись даже превзойти рекордный 2021 год. Так, мониторинг ЧАО "Агротон" показал, что на некоторых полях урожайность составляла до 60 ц/га. Это стало возможным благодаря кропотливой работе наших аграриев, которые вкладывали в развитие предприятий собственные и государственные средства, обновляли технику, закупали лучшие минеральные удобрения, успешно пользовались многомиллионными правительственными программами. Но, к сожалению, собирается наше зерно сейчас для россиян", – рассказала Безкоровайная.

По ее словам, многие руководители сельскохозяйственных предприятий выехали в безопасные регионы Украины и провели перерегистрацию бизнеса.

Кража зерна из Украины:

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

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