Журналисты посчитали стоимость порции новогоднего салата / фото ua.depositphotos.com

Журналисты подсчитали, сколько будет стоить приготовить оливье дома, приобрести готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Сколько придется заплатить за приготовление популярного новогоднего блюда, взялась считать наша журналистка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она узнала, сколько будет стоить оливье, если готовить самому, покупать готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

Подробнее можно узнать из следующего видеоматериала:

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Автор: УНИАН