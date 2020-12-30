Индекс оливье: журналисты посчитали стоимость порции новогоднего салата (видео)

Журналисты узнали, сколько будет стоить оливье, если готовить самому, покупать готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

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