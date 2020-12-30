Журналисты подсчитали, сколько будет стоить приготовить оливье дома, приобрести готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Сколько придется заплатить за приготовление популярного новогоднего блюда, взялась считать наша журналистка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она узнала, сколько будет стоить оливье, если готовить самому, покупать готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.
Подробнее можно узнать из следующего видеоматериала:
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